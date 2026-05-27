Россиянам раскрыли, что делать при обнаружении горящего торфяника

Эксперт по БЖД Ковалев: запах гари и дыма в лесу — признаки тлеющего торфяника
При выезде на природу следует проверить актуальную информацию о возможных торфяных пожарах, посоветовал россиянам в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев. Он рассказал, где горящие торфяники встречаются чаще.

«Наибольшие площади торфяных пожаров, по многолетним наблюдениям, фиксируются в Московской, Тверской и Нижегородской областях. В Подмосковье крупные месторождения торфа расположены в Шатурском, Егорьевском, Талдомском, Дмитровском, Сергиево-Посадском районах. Еще один из лидеров антирейтингов — Смоленская область. Огромные площади торфяников — в Сибирском Федеральном округе. Наибольшее число пожаров фиксируется в Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях. Торфяники есть в Ленинградской, Владимирской, Рязанской, Архангельской и Вологодской областях, республиках Карелия, Бурятия, Коми и Ханты-Мансийском автономном округе», — подчеркнул он.

Ковалев объяснил, как распознать тлеющий торфяник во время отдыха на природе. Эксперт посоветовал россиянам при обнаружении горящего торфа покинуть место и позвонить в МЧС.

«Как понять, что вы забрели на торфяник? Там обычно очень скудная растительность — в основном виды, которым требуются почвы, богатые грунтовыми водами, — ива, черная ольха. А вот сосна и береза обычно угнетены и часто с искривленными стволами. Признаки скрытого горения торфа – запах гари и специфический дымный запах горящего торфа, наличие сухих, поваленных деревьев или участков, где земля кажется рыхлой и дымится. Если вы оказались в таком месте, немедленно его покиньте и позвоните 101 или 112. Лучший способ избежать опасности – перед поездкой на природу проверить актуальную информацию о возможных торфяных пожарах на специализированных региональных сайтах МЧС или Рослесхоза», — подытожил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как потушить пожар на природе.

 
