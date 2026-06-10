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Врачи объяснили, как кофе и зеленый чай помогают похудеть

Эндокринолог Орлова: зеленый чай убирает висцеральный жир в области живота
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

Черный кофе и зеленый чай часто пьют для нормализации веса. Эти напитки действительно оказывают влияние на фигуру за счет стимуляции метаболизма и снижения уровня кортизола, который является фактором накопления висцерального жира. Однако важно не злоупотреблять напитками с кофеином, так как это чревато ростом тревожности, предупредила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Она пояснила, что кофеин способствует обмену веществ, но в то же время приводит к избытку бодрости и тревожности.

«Если человек находится в состоянии хронического стресса, дополнительные стимуляторы могут только усугубить ситуацию», — отметила она.

Что касается зеленого чая, то его эффект отличается большей мягкостью. За счет высокого содержания антиоксидантов – катехинов – он участвует в окислении жиров, не оказывая при этом сильного влияния на нервную систему.

Особенно сильно разница между кофе и чаем заметна в эффекте, который они оказывают на гормональный фон, отметила врач-эндокринолог Екатерина Орлова. По ее словам, черный кофе способствует выбросу адреналина, вынуждая печень выделять в кровь сахар. Это и дает ощущение бодрости, однако одновременно с этим приводит к скачку инсулина. В то же время кофе снижает чувство голода за счет того, что подавляет гормон грелин, сообщила врач.

Зеленый чай контролирует уровень гормона стресса – кортизола. Такого влияния удается достичь за счет содержания в нем аминокислоты L-теанин, уточнила Орлова.

«Именно высокий кортизол часто становится причиной накопления висцерального жира в области живота, поэтому чай более предпочтителен для долгосрочного контроля веса», — пояснила врач.

В то же время специалисты предупреждают, что злоупотребление напитками с кофеином наоборот мешает сбросу лишнего веса. Они могут привести к нарушению сна, что чревато замедлением обмена веществ. Кроме того, недосып побуждает человека употреблять больше простых углеводов, из-за чего риск набрать лишние килограммы только увеличивается.

До этого врач-невролог Артём Синицын рассказал, что зеленый чай не менее эффективен, чем кофе при желании взбодриться после недосыпа, однако действует намного мягче и более полезен для здоровья. По его словам, в долгосрочной перспективе напиток способен поддерживать когнитивные способности в зрелом возрасте, а также предотвращать риск инфарктов и инсультов.

Ранее врач рассказала, какой чай полезнее для здоровья.

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