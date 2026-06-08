«Лучше кофе и энергетиков»: врач мощное средство для мозга при недосыпе

Зеленый чай не менее эффективен, чем кофе при желании взбодриться после недосыпа, однако действует намного мягче и более полезен для здоровья. В долгосрочной перспективе напиток способен поддерживать когнитивные способности в зрелом возрасте, а также предотвращать риск инфарктов и инсультов, отметил врач-невролог Артём Синицын в беседе с Pravda.Ru.

«Сочетание L-теанина и кофеина действительно создает эффект «спокойной бодрости». Это помогает удерживать фокус на сложных задачах гораздо эффективнее, чем после употребления энергетиков», — пояснил специалист.

По его словам, зеленый чай помогает концентрироваться на задачах – в этом он превосходит по эффективности энергетические напитки. Кроме того, если пить его регулярно, то он будет регулировать метаболизм, а за счет содержания антиоксидантов – защищать клетки от окисления и поддерживать когнитивные способности в старости.

Еще одним плюсом зеленого чая Синицын назвал влияние на кровеносные сосуды – по его словам, компоненты напитка способствуют эластичности артерий и улучшают липидный профиль, что, помимо прочего, снижает риск инсультов и инфарктов.

Ученые до этого выяснили, что порошковый зеленый чай матча может ослаблять приступы чихания при аллергическом рините. Оказалось, что он воздействует не на иммунную систему, а на нервные механизмы рефлекса чихания. По мнению авторов, это указывает на то, что матча может подавлять нервные сигналы, запускающие чихание. Исследователи считают, что такой механизм потенциально может использоваться для облегчения симптомов аллергического ринита.

Пищевой технолог ранее назвала неочевидную опасность зеленого чая.