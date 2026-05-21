Врач рассказала, какой чай полезнее для здоровья

«Самого полезного» чая не существует — все зависит от способа заваривания, температуры и индивидуальной переносимости. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.

«Все настоящие чаи — зеленый, черный, белый, улун — делают из растения Camellia sinensis, разница лишь в степени ферментации. Любой из них содержит полифенолы и антиоксиданты: зеленый богат катехинами (EGCG), черный — теафлавинами. Исследования связывают умеренное потребление чая со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако это данные наблюдений, которые не подтверждают лечебный эффект», — объяснила диетолог.

По словам Ефимовой, принципиальной разницы для здоровья между качественным зеленым и черным чаем нет. Это вопрос вкуса.

«Чай в пакетиках тоже не вреден: он содержит те же полезные вещества, хотя вкус может отличаться. Травяные напитки вроде ромашки, мяты или каркаде технически не являются чаем и чаще всего не содержат кофеин, что важно при чувствительности к нему», — уточнила врач.

Она предупредила, что вред возможен при употреблении очень горячего чая — это повышает риск рака пищевода.

«Крепкий чай может усиливать изжогу при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (хроническое заболевание пищеварительной системы, при котором содержимое желудка регулярно забрасывается обратно в пищевод. — «Газета.Ru»), временно повышать давление у чувствительных людей, а танины снижают усвоение железа — при анемии не рекомендуется запивать еду чаем. Главное — умеренность и индивидуальный подход», — подытожила Ефимова.

