Американца, зарезавшего украинскую беженку в метро, признали недееспособным

NBC: в США убийцу украинской беженки признали недееспособным для участия в суде

Суд признал недееспособным мужчину, который жестоко расправился с украинской беженкой в вагоне метро. Об этом сообщает NBC News.

Соответствующую экспертизу обвиняемому Декарлосу Брауну назначили в январе текущего года. По ее результатам мужчину признали недееспособным для участия в судебном процессе.

Тем не менее эксперты верят, что его состояние улучшится после приема лекарств. Опираясь на прогноз, во время слушания судья обязал Брауна пройти лечение, которое продлится четыре месяца, затем вопрос о его дееспособности рассмотрят снова.

В случае, если ничего не изменится, он все равно останется под стражей, так как представляет угрозу для общества.

«Во время слушания у Брауна было несколько вспышек гнева, в том числе одна, в которой он заявил о желании подать в суд на ФБР», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в Северной Каролине в прошлом году. Находясь в вагоне метро, американец зарезал 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую.

Ранее ссора мужчин возле московского метро обернулась поножовщиной и попала на видео.