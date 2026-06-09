Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Ссора мужчин возле московского метро обернулась поножовщиной и попала на видео

В Москве ссора мужчин возле метро обернулась поножовщиной

В Москве двое мужчин поссорились возле метро и один напал на другого с ножом. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на лестнице у метро «Солнцево». Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт и в ходе ссоры один из них сначала держал нож за спиной, а затем нанес оппоненту два удара лезвием — этот момент попал на видео. Перед нападением его пыталась остановить женщина, однако это не помогло.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с резаными ранами ног. Подозреваемого задержали правоохранители, у него изъяли нож и направили его на экспертизу. Нападавшему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о вооруженном хулиганстве.

Ранее в центре Москвы нашли пьяных молодых людей с ножевыми ранениями.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!