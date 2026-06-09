Ссора мужчин возле московского метро обернулась поножовщиной и попала на видео

В Москве двое мужчин поссорились возле метро и один напал на другого с ножом. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на лестнице у метро «Солнцево». Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт и в ходе ссоры один из них сначала держал нож за спиной, а затем нанес оппоненту два удара лезвием — этот момент попал на видео. Перед нападением его пыталась остановить женщина, однако это не помогло.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с резаными ранами ног. Подозреваемого задержали правоохранители, у него изъяли нож и направили его на экспертизу. Нападавшему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о вооруженном хулиганстве.

Ранее в центре Москвы нашли пьяных молодых людей с ножевыми ранениями.