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Общество

Адвокат «Талибана» заявил, что посольство Афганистана не использует почтовых голубей для связи

Адвокат Молохов: сотрудникам посольства Афганистана можно использовать телефоны
Rahmat Gul/AP

Лидер «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Хибатулла Ахундзада своим указом запретил членам группировки и государственным служащим в Афганистане использовать смартфоны. Представлявший движение «Талибан» в ходе судебного разбирательства в Верховном суде РФ адвокат Александр Молохов заявил «Газете.Ru», что сотрудники посольства всегда пользовались мобильной связью, поскольку не могут задействовать для работы почтовых голубей.

«Сотрудники посольства Исламского Эмирата Афганистан в Москве пользовались и пользуются мобильной связью, поскольку осуществление дипломатических функций на основе применения почтовых голубей невозможно», — сказал он.

9 июня телеканал Afghanistan International сообщил, что лидер «Талибана» Хибатулла Ахундзада издал указ, согласно которому членам группировки и госслужащим запрещается использовать смартфоны. Министерство юстиции разослало документ главам военных судов, действующих в рамках военного подразделения верховного суда талибов в восьми зонах страны. Командиры полиции и руководители разведывательных служб в этих зонах также были проинформированы о директиве.

Согласно указу, должностным лицам военного суда поручено обеспечить полное исполнение приказа и предоставить руководству «Талибана» гарантии относительно его выполнения. Создан также специальный список, в котором зафиксированы имя, должность, место службы, мобильный оператор и номер телефона каждого лица, находящегося под наблюдением. Кроме того, должностным лицам было поручено подтвердить, что распоряжение соблюдалось среди сотрудников и персонала, находящихся в их подчинении. Нарушителям грозит привлечение к ответственности в военном суде.

Ранее талибы разрешили мужчинам жениться на девятилетних девочках.

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