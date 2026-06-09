В Афганистане запретили чиновникам пользоваться смартфонами

Лидер Талибана (движение внесено в список террористических организаций) Хибатулла Ахундзада своим указом запретил членам группировки и государственным служащим в Афганистане использовать смартфоны. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на документ.

Министерство юстиции талибов разослало указ главам военных судов, действующих в рамках военного подразделения верховного суда талибов в восьми зонах страны. Командиры полиции и руководители разведывательных служб в этих зонах также были проинформированы о директиве.

Согласно документу, должностным лицам военного суда поручено обеспечить полное исполнение приказа и предоставить руководству Талибана гарантии относительно его выполнения. Создан также специальный список наблюдения, в котором зафиксированы имя, должность, место службы, мобильный оператор и номер телефона каждого лица, находящегося под наблюдением.

Кроме того, должностным лицам было поручено подтвердить, что распоряжение соблюдалось среди сотрудников и персонала, находящихся в их подчинении. Нарушителям грозит привлечение к ответственности в военном суде.

Талибы уже вводили ограничения на использование смартфонов и на публикацию изображений живых существ. В 2025 году Ахундзада призвал членов Талибана сократить использование смартфонов. Министр высшего образования страны называл смартфон «одним из трех главных врагов мусульман».

Ранее талибы разрешили мужчинам жениться на девятилетних девочках.