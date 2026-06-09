Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

В Афганистане запретили чиновникам пользоваться смартфонами

Лидер Талибана запретил чиновникам и членам группировки использовать смартфоны
РИА «Новости»

Лидер Талибана (движение внесено в список террористических организаций) Хибатулла Ахундзада своим указом запретил членам группировки и государственным служащим в Афганистане использовать смартфоны. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на документ.

Министерство юстиции талибов разослало указ главам военных судов, действующих в рамках военного подразделения верховного суда талибов в восьми зонах страны. Командиры полиции и руководители разведывательных служб в этих зонах также были проинформированы о директиве.

Согласно документу, должностным лицам военного суда поручено обеспечить полное исполнение приказа и предоставить руководству Талибана гарантии относительно его выполнения. Создан также специальный список наблюдения, в котором зафиксированы имя, должность, место службы, мобильный оператор и номер телефона каждого лица, находящегося под наблюдением.

Кроме того, должностным лицам было поручено подтвердить, что распоряжение соблюдалось среди сотрудников и персонала, находящихся в их подчинении. Нарушителям грозит привлечение к ответственности в военном суде.

Талибы уже вводили ограничения на использование смартфонов и на публикацию изображений живых существ. В 2025 году Ахундзада призвал членов Талибана сократить использование смартфонов. Министр высшего образования страны называл смартфон «одним из трех главных врагов мусульман».

Ранее талибы разрешили мужчинам жениться на девятилетних девочках.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!