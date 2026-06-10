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Итальянские специалисты рассказали об идеальном мороженом в жару

Carpigiani Gelato University: лучшее мороженое для лета делают из цитрусовых
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Идеальным мороженым для жаркой погоды является фруктовый сорбет из цитрусовых. Об этом РИА Новости рассказали представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления мороженого.

Специалисты отметили, что фруктовые сорбеты из лимона, грейпфрута, малины, персика, арбуза, манго или тропических фруктов представляют собой самые освежающие варианты. Свежести также могут добавить мята, базилик или мороженое, созданное на основе традиционных горячих напитков, таких как кофе или чай.

Эксперты подчеркнули, что ключом к успеху является баланс вкуса. Так, излишне сладкий сорбет теряет свежесть, а слишком кислое мороженое становится агрессивным.

4 июня стало известно, что акционеры одного из крупнейших в России производителей мороженого — компании «Русский холодъ» — приняли решение о ликвидации бизнеса. Причиной ликвидации компании стали колоссальные долги. Закрытие коснется всех предприятий холдинга.

Ранее врач рассказала о необычных лечебных свойствах мороженого.

 
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