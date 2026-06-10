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Исторические фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» уцелели после атаки ВСУ

Исторические фрагменты панорамы Рубо «Оборона Севастополя» уцелели после атаки
razvozhae/MAX

Исторические фрагменты панорамы Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» не были повреждены, поскольку полотно из здания, которое атаковали Вооруженные силы Украины, восстанавливали без них. Об этом РИА Новости рассказали в музее обороны города.

«Это полотно <...>, которое воссоздавалось после масштабной реставрации. <...> Исторические фрагменты <...> уцелели» , — сказали в музее.

В фондах музея в данный момент хранится 39 фрагментов, другие 47 — на территории других регионов.

До этого губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 10 июня украинские беспилотники целенаправленно ударили по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» в Севастополе.

Об ударе по памятнику стало известно рано утром 10 июня. Беспилотник повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — загорелась крыша. Развожаев подчеркнул, что это не просто музей, а символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага.

Ранее Сальдо назвал цель ударов ВСУ по мосту на границе с Крымом.

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