Исторические фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» уцелели после атаки ВСУ

Исторические фрагменты панорамы Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» не были повреждены, поскольку полотно из здания, которое атаковали Вооруженные силы Украины, восстанавливали без них. Об этом РИА Новости рассказали в музее обороны города.

«Это полотно <...>, которое воссоздавалось после масштабной реставрации. <...> Исторические фрагменты <...> уцелели» , — сказали в музее.

В фондах музея в данный момент хранится 39 фрагментов, другие 47 — на территории других регионов.

До этого губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 10 июня украинские беспилотники целенаправленно ударили по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» в Севастополе.

Об ударе по памятнику стало известно рано утром 10 июня. Беспилотник повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — загорелась крыша. Развожаев подчеркнул, что это не просто музей, а символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага.

Ранее Сальдо назвал цель ударов ВСУ по мосту на границе с Крымом.