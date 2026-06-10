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Политика

Развожаев обвинил ВСУ в целенаправленном ударе по главному памятнику Севастополя

Развожаев: ВСУ целенаправленно ударили по зданию панорамы «Оборона Севастополя»
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В ночь на 10 июня украинские беспилотники целенаправленно ударили по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг» в Севастополе. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Об ударе по памятнику стало известно рано утром 10 июня.

По его словам, ситуация крайне сложная: уже сейчас очевидно, что произведение художника Франца Рубо практически уничтожено.

Развожаев подчеркнул, что Вооруженные силы Украины специально нанесли удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Севастополя.

«Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», — написал глава Севастополя.

Чиновник добавил, что украинским военным не удастся запугать севастопольцев. По словам Развожаева, президент Украины Владимир Зеленский «может бить по камням и крышам», но ему никогда не уничтожить то, что заложено в генетическом коде жителей города.

Ранее один человек пострадал в результате нового удара ВСУ по Севастополю.

 
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