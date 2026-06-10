Мать, бросившую мертвую дочь в диване на квартире в Челябинске, не отправили за решетку

Регнум: суд не лишил свободы мать, хранившую тело дочери в диване в Челябинске

Суд вынес приговор матери, которая жила с телом пятилетней дочери в съемной квартире в Челябинске. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

По данным агентства, изначально дело возбудили по статье об убийстве малолетнего. Это произошло после того, как в предварительном заключении судмедэксперты сообщили о колото-резаных ранениях.

Однако выяснилось, что девочка случайно утонула в ванной. Испугавшаяся мать не стала обращаться в правоохранительные органы и еще несколько недель спала с телом. Когда появился неприятный запах, она перетащила дочь на диван и спрятала внутри.

«В результате перемещения на коже появились надрывы, которые судмедэксперты и приняли за ножевые ранения», – сообщается в публикации.

Дело переквалифицировали и обвинили женщину в причинении смерти по неосторожности. Во время следствия каких-либо проблем с психикой у родительницы не выявили.

Мать приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы. После освобождения из-под ареста она уехала в родную Башкирию.

Мать стала фигуранткой дела после того, как уборщица нашла тело девочки в диване. При этом арендатор спешно уехала.

Ранее родители морили сына голодом и заставляли спать в мусорном пакете.