В России резко вырос спрос на водонагреватели

М.Видео-Эльдорадо: спрос на водонагреватели в РФ вырос на 20% менее чем за месяц

Спрос на водонагреватели в М.Видео-Эльдорадо с начала мая по сравнению с двумя последними неделями апреля вырос на 20% в количественном и на 16% в денежном выражении. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Там уточнили, что наибольшим спросом пользовались проточные модели — например, Electrolux NP MINIFIX 3.5 TS, которую удобно установить на даче, в ванной или на кухне квартиры. Интерес был также к накопительным водонагревателям, рассчитанным на семью ( Haier ES50V-A2 и ES80V-A2, а также модели Ariston и Philips), уточнили в пресс-службе.

«Мы фиксируем повышенный спрос на водонагреватели, в первую очередь из-за начинающихся отключений горячей воды и повышенный спрос на теплотехнику, что связано с прохладной погодой, которая держалась в Центральной полосе России в первой половине мая. Среди клиентов особенно востребованы компактные и универсальные решения, которые позволяют быстро обеспечить комфорт в доме: это проточные водонагреватели», — сказал старший менеджер категории «Климат» Компании М.Видео-Эльдорадо Максим Метнер.

Согласно данным синоптиков, май 2025 года в Центральной России, включая Москву, оказался прохладнее обычного. В начале месяца температура воздуха была на 4–5 °C ниже климатической нормы, а в отдельных районах Московской области фиксировались ночные заморозки до –1 °C. По данным Гидрометцентра России, в период с 13 по 15 мая температура воздуха на европейской территории России оставалась на 2–5 °C ниже средних климатических значений.

В середине мая температура начала приближаться к климатической норме, однако синоптики предупреждали о возможных кратковременных похолоданиях и осадках. Так, по прогнозам центра «Фобос», в период с 17 по 18 мая в Европейскую часть России должен прийти новый атлантический циклон, характеризующийся облачностью и ливнями, что может привести к очередному снижению температуры.

Ранее москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности.