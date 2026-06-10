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Уссуриец оттаскал сожительницу за волосы и пытался расправиться с ней ножом

В Уссурийске мужчину задержали за избиение сожительницы в подъезде
Кадр из видео/Telegram-канал «112»

Жительница Уссурийска оказалась в реанимации после конфликта с сожителем. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на Октябрьской улице. По данным Telegram-канала, она выпивала с мужчиной, но в какой-то момент между ними произошла ссора. Женщина решила уйти, но отпускать ее россиянин не хотел.

В подъезде он напал на пострадавшую, таскал ее за волосы и несколько раз ударил ножом. На кадрах с места заметно, как женщина лежит на полу с окровавленной футболкой. Сожитель же бьет ее по лицу и хватает за волосы.

В результате россиянка выжила, но получила серьезные травмы.

«Женщину госпитализировали с ножевым ранением в области печени, гематомами лица и переломом уха», – сообщается в публикации.

Как рассказали в управлении полиции по региону, сожителя пострадавшей уже задержали. На данный момент сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин ударил знакомого ножом в живот во время пьяной ссоры.

 
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