В Госдуме рассказали, можно ли взыскать долг по алиментам после совершеннолетия ребенка

Депутат Свищев: долг по алиментам можно взыскать даже после 18-летия ребенка

У задолженности по алиментам нет срока исковой давности, средства можно взыскать даже после наступления совершеннолетия ребенка. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Он уточнил, что взыскать задолженность можно за весь период, когда не происходила выплата алиментов, независимо от того, как много времени прошло.

«Алименты — единственный долг, который не сгорает. Даже если должник в бегах, даже если он безработный. <...> Его можно взыскать. И когда у должника появится имущество, пенсия или наследство, то деньги пойдут вашему уже взрослому ребенку. Или даже его детям», — объяснил парламентарий.

По словам Свищева, после достижения ребенком возраста 18 лет он может самостоятельно требовать долг уже от своего имени.

«Ребенок вырос, ему 25 лет. А отец не платил алименты все эти годы. Сын имеет полное право обратиться к приставам и потребовать расчета задолженности за все время», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в таком случае отец будет платить, даже если сын уже давно работает и живет отдельно.

1 июня преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин рассказал, что в России неуплата алиментов причисляется к длящемуся нарушению с возрастающей мерой ответственности. Однако в некоторых случаях неплательщика могут оправдать – например, если у него есть объективные причины для пропуска платежей.

К уважительным причинам, по словам эксперта, относятся, в частности, тяжелое заболевание, задержка зарплаты работодателем, призыв на военную службу либо технические ошибки, допущенные банком.

Ранее экономист предрек усиление контроля за доходами должников по алиментам.