Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Россиянам объяснили, когда неуплата алиментов грозит лишением родительских прав

Адвокат Янгуразова: злостная неуплата алиментов грозит лишением родительских прав
Shutterstock

Неуплата алиментов может стать основанием для лишения родительских прав, но только если поведение родителя носит злостный характер. Разовая просрочка или впервые установленная неуплата сами по себе не означают автоматического лишения прав. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат, медиатор Маргарита Янгуразова.

«После развода все больше родителей обращаются за взысканием алиментов, а приставы внимательнее контролируют должников. Однако для жестких мер важно доказать, что человек не просто пропустил платеж, а сознательно уклоняется от содержания ребенка. Пленум ВС РФ описывает злостный характер такого поведения как уклонение от уплаты алиментов, наличие задолженности, образовавшейся по вине плательщика, сокрытие действительного размера заработка или иного дохода, розыск родителя из-за сокрытия места нахождения, а также привлечение к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего», — пояснила Янгуразова.

Она отметила, что впервые установленная неуплата алиментов сначала становится основанием для административной ответственности. Если после этого человек продолжает не платить, тогда уже может идти речь об уголовной ответственности, сказала адвокат.

По ее словам, на практике встречаются и спорные ситуации: например, алименты могли долго передаваться по договоренности — наличными или переводами на карту, но без правильного оформления. После конфликта второй родитель может обратиться к приставу за расчетом задолженности и не сообщить о фактически полученных деньгах, рассказала Янгуразова.

Она отметила, что такие случаи особенно сложны, если родители живут в разных регионах или плательщик не проживает по месту регистрации. Тогда о задолженности или административном деле человек может узнать уже от пристава, уточнила Янгуразова.

Эксперт посоветовала родителям фиксировать все платежи на содержание ребенка: делать переводы с понятным назначением, сохранять расписки и документы. Это помогает подтвердить исполнение обязанностей, если между бывшими супругами возникнет спор.

Ранее была названа ошибка в отношениях с мужчиной, у которого уже есть ребенок.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!