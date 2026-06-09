Россиянам объяснили, когда неуплата алиментов грозит лишением родительских прав

Неуплата алиментов может стать основанием для лишения родительских прав, но только если поведение родителя носит злостный характер. Разовая просрочка или впервые установленная неуплата сами по себе не означают автоматического лишения прав. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат, медиатор Маргарита Янгуразова.

«После развода все больше родителей обращаются за взысканием алиментов, а приставы внимательнее контролируют должников. Однако для жестких мер важно доказать, что человек не просто пропустил платеж, а сознательно уклоняется от содержания ребенка. Пленум ВС РФ описывает злостный характер такого поведения как уклонение от уплаты алиментов, наличие задолженности, образовавшейся по вине плательщика, сокрытие действительного размера заработка или иного дохода, розыск родителя из-за сокрытия места нахождения, а также привлечение к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего», — пояснила Янгуразова.

Она отметила, что впервые установленная неуплата алиментов сначала становится основанием для административной ответственности. Если после этого человек продолжает не платить, тогда уже может идти речь об уголовной ответственности, сказала адвокат.

По ее словам, на практике встречаются и спорные ситуации: например, алименты могли долго передаваться по договоренности — наличными или переводами на карту, но без правильного оформления. После конфликта второй родитель может обратиться к приставу за расчетом задолженности и не сообщить о фактически полученных деньгах, рассказала Янгуразова.

Она отметила, что такие случаи особенно сложны, если родители живут в разных регионах или плательщик не проживает по месту регистрации. Тогда о задолженности или административном деле человек может узнать уже от пристава, уточнила Янгуразова.

Эксперт посоветовала родителям фиксировать все платежи на содержание ребенка: делать переводы с понятным назначением, сохранять расписки и документы. Это помогает подтвердить исполнение обязанностей, если между бывшими супругами возникнет спор.

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