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Общество

Саратовский бомж-педофил растлил десять малолетних девочек

«СарИнформ»: в Саратове осудили бомжа-педофила, растлевавшего детей
Pixabay

В Саратове вынесли приговор 51-летнему бездомному педофилу, который растлил десять девочек. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «СарИнформ».

Все произошло в период с 2014 по 2020 год. Сергей Мочалин подкарауливал жертв на улицах и в подъездах. Он заговаривал с девочками, после чего оголялся и начинал совершать развратные действия. Он также домогался детей.

Некоторые малолетние убегали, другие из страха выполняли требования. Свои преступления он совершал в Марксе, Энгельсе и Саратове. Жертвами стали десять девочек в возрасте от четырех до 13 лет. Мужчина официально числился бомжом, жил в гаражах, не имел телефона и семьи.

Суд признал Мочалина виновным по уголовной статье о действиях сексуального характера. Ему назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее психолог назвала пять признаков, по которым можно вычислить педофила.

 
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