В Россельхознадзоре рассказали, сократились ли поставки овощей из стран Ближнего Востока

Данкверт: перебоев с поставками овощей и фруктов из стран Ближнего Востока нет

Перебоев с поставками овощей и фруктов из стран Ближнего Востока в Россию нет. Об этом сообщил ТАСС руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

На фоне войны в регионе произошло снижение экспорта мяса в два раза по сравнению с прошлым годом, но это было прогнозируемым, рассказал глава Россельхознадзора.

По его словам, у России произошла переориентация поставок на другие направления, в том числе в страны ЕАЭС, Азии и Африки.

«В то же время поставки подкарантинной продукции из стран Ближнего Востока остаются на стабильном уровне. Волноваться, что какая-то плодовоовощная продукция не дойдет до нас, не стоит», — сказал Данкверт.

Россия импортирует из стран Ближнего Востока (в частности, из Турции и Ирана) широкий ассортимент плодоовощной продукции: цитрусовые, косточковые фрукты, виноград, орехи, а также популярные виды тепличных овощей (особенно в осенне-зимний период). На фоне войны в Иране ожидалось подорожание некоторых категорий на 60–80%.

Ранее в РФ нашли альтернативу поставкам сельхозпродукции из Армении.