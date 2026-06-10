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Общество

В Москве двух подростков обвинили в афере на десятки миллионов рублей

В Москве сыновей кардиохирурга и сотрудника СБ обвинили в афере на 40 млн рублей
Telegram

В Москве несовершеннолетних сыновей кардиохирурга из Пироговского центра и начальника службы безопасности фармацевтической компании обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, подростков подозревают в содействии злоумышленникам, которые похитили имущество и деньги из квартиры на общую сумму около 40 млн рублей.

Как утверждает Mash, в мае 15-летнему школьнику позвонили неизвестные и убедили его, что его аккаунт на «Госуслугах» находится под угрозой. Подростка попросили никому не рассказывать о происходящем и следовать дальнейшим инструкциям.

Сообщается, что позже школьник вместе с матерью пришел в учебное заведение и пожаловался на сильную боль в животе. По версии канала, это позволило злоумышленникам получить время для проникновения в квартиру семьи.

Из жилья, как утверждается, были похищены серьги с бриллиантами в 2,8 карата, золотые цепочки, часы Harry Winston и Audemars Piguet, €15 тыс., а также 1 млн рублей наличными. Общий ущерб оценили в 40 млн рублей.

По информации Mash, подозреваемых впоследствии задержали. Канал утверждает, что ими оказались сын кардиохирурга из Пироговского центра и сын начальника службы безопасности компании «Медтехфарм».

Как отмечается в публикации, подростков отпустили, однако в отношении них возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

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