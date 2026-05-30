Отчим взял на ограбление 11-летнюю падчерицу, чтобы она держала фонарик

В Пенсильвании полиция арестовала 41-летнего мужчину, который взял с собой на ограбление 11-летнюю дочь своей девушки. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в квартале на Тремонт-авеню. Полицейские прибыли на место по сообщению об ограблении офиса и обнаружили, что входная дверь взломана. Внутри правоохранители нашли грабителя и 11-летнюю девочку.

Мужчина признался, что поручил ребенку держать фонарик, пока сам снимал медную проводку для последующей перепродажи. Задержанному предъявили обвинения в краже со взломом и вовлечении ребенка в преступление. развращении несовершеннолетних и других связанных с этим преступлениях.

До этого в Малайзии мужчина украл из отеля 9 рулонов туалетной бумаги. Мужчину заметили выходящим из туалета одного из отелей и направляющимся к парковке. Во время расследования полиция не смогла доказать, что бумага действительно принадлежала отелю, поскольку на рулонах не было никаких опознавательных отметок.

Ранее дагестанские подростки месяцами воровали деньги из ящика для пожертвований в мечети.