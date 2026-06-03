Большинство российских школьников уже сталкивались с интернет-мошенничеством

Большинство (63%) школьников уже сталкивались с попытками мошенничества или взлома хотя бы один раз, из них 31% попадали в такие ситуации неоднократно. При этом с возрастом число подобных случаев растет: если в 9-м классе несколько раз сталкивались с мошенниками 22% подростков, то к 11-му классу — уже 36%.

Это показало исследование онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для подростков киберугрозы давно стали частью повседневной цифровой жизни. Почти все опрошенные слышали о взломах аккаунтов (98%), вирусах (95%) и утечках персональных данных (93%).

Большинство школьников оценивают свои знания о кибербезопасности как хорошие (37%) или базовые (41%). Главным источником информации о цифровых угрозах стали соцсети и блоги — их назвали 82% подростков. На втором месте — новости (60%), школа в этом списке занимает третье место (55%).

Чаще всего подростки сталкиваются с мошенническими звонками и сообщениями (68%), взломами аккаунтов (66%) и подозрительными ссылками (60%). При этом 70% школьников предпочитают самостоятельно разбираться с подобными ситуациями. Треть (30%) обращались в поддержку сервиса, а каждый пятый (22%) просил помощи у родителей/семьи. Только 4% не предпринимали никаких действий.

Несмотря на высокий уровень осведомленности о киберугрозах, привычки школьников в интернете остаются рискованными. Только 36% подростков всегда используют разные пароли для всех сервисов, у 45% они могут повторяться, в то время как 15% используют один и тот же пароль сразу для нескольких аккаунтов. Что касается смены паролей, большинство (46%) делает это раз в год или реже, 15% только после взлома аккаунта, 13% не меняют вообще. Регулярно меняют пароли только 11% школьников.

При этом почти каждый четвертый подросток (26%) уже передавал доступ к своему аккаунту другим людям. Чаще всего друзьям (75%), реже — родителям или членам семьи (33%) и партнеру (21%). Делали они это для того, чтобы другой человек что-то сделал за них в аккаунте (61%), 58% — чтобы кто-то просто зашел вместо них, 22% — чтобы вместе пользоваться одним аккаунтом, 21% — просто так. При этом после передачи доступа большинство подростков (63%) так и не сменили пароль.

Несмотря на высокий уровень цифровой вовлеченности, 80% школьников хотели бы лучше разбираться в вопросах цифровой безопасности. Больше всего школьников интересуют темы защиты личных аккаунтов (56%), основы хакерского мышления (55%), распознавания мошенников (50%) и защиты телефона и личных данных (48%).

Ранее родителям дали советы, как обезопасить ребенка и его первый гаджет от киберугроз.