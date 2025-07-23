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Подростка арестовали в Греции за домогательства к 16-летней подруге в море

Подростка из Бельгии арестовали в Греции за домогательства к британской туристке
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alexo99alex/Shutterstock

Бельгийского подростка арестовали в Греции за домогательства к юной британской туристке. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник, 21 июля, 16-летняя девушка из Великобритании обратилась за помощью к греческой полиции. Она сообщила, что ее дважды трогали без ее согласия в море недалеко от набережной в курортном городе Ялиссос на острове Родос.

Предполагаемая жертва и ее отец пожаловались на то, что юноша совершил непристойный контакт в воде на пляже перед их отелем. В полиции установили, что пара познакомилась и «поддерживала дружеские отношения» во время пребывания в неназванном греческом отеле.

Стражи порядка допросили подозреваемого, 15-летнего подростка из Бельгии. Он не отрицал обвинения, но настаивал на согласии девушки. В тот же день его арестовали и доставили в прокуратуру. Пострадавшую осмотрел психолог.

Власти уведомили об инциденте консульские службы Великобритании и Бельгии. Ведется следствие. Какое наказание может грозить несовершеннолетнему, не уточняется.

Ранее медика обвинили в домогательствах в отношении детей в лагере под Иркутском.

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