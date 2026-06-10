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Ученый рассказал, почему божьих коровок нельзя брать в руки

Биолог Гильденков: божьи коровки могут защищаться, выпуская ядовитую жидкость
mehmetkrc/Shutterstock/FOTODOM

Божьих коровок не стоит брать в руки, так как они в качестве защитной реакции выпускают жидкость, содержащую яд. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП «Смоленский государственный университет» доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

По его словам, божьи коровки выделяют гемолимфу, которая содержит токсичное горькое вещество кантаридин.

Биолог добавил, что яд, в той концентрации, что выделяется жуком, не особо опасен для человека, но может вызвать раздражение на нежной коже, а также аллергическую реакцию.

До этого аллерголог-иммунолог, педиатр клиники CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Станислав Палецкий рассказал, что в летний период возможна аллергия не только на укусы комаров, мошек, слепней, пчел и ос, но и на контакт с некоторыми нежалящими насекомыми, включая майского и июньского жуков, поскольку инсектная аллергия развивается не только при укусе или ужалении, но и при соприкосновении с насекомым, вдыхании частиц его тела или продуктов жизнедеятельности.

Ранее паук оставил дыру в руке мужчины.

 
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