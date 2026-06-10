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Глава Рособрнадзора раскрыл алгоритм удаления с ЕГЭ при помощи ИИ

Глава Рособрнадзора Музаев раскрыл алгоритм удаления с ЕГЭ с использованием ИИ
Алексей Майшев/РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ) выявляет подозрительное поведение участника ЕГЭ и ставит метку, которую проверяет человек. Об этом рассказал ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если искусственный интеллект поставил метку, по этой метке уже человек смотрит, адекватно ли она выставлена. У нас система двухуровневая. Решение об удалении и признание метки принимает человек», — уточнил он.

По словам Музаева, метка автоматически поступает в штаб пункта проведения экзаменов (ППЭ), оттуда сигнал передается организатору в аудиторию. Он проверяет наличие запрещенного предмета, составляется протокол, на камеру предъявляется изъятое, например, шпаргалка, телефон или микрокамера. После этого участника экзамена удаляют, его результат аннулируется. Пересдать предмет в текущем году он не может.

Как отметил руководитель Рособрнадзора, система контроля многоуровневая, но ИИ не принимает решений, только помогает человеку.

Накануне депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки выпускных экзаменационных работ и ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующее предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову.

Соловьев подчеркнул, что ему часто поступают обращения от родителей и сотрудников образовательных учреждений, касающиеся вопроса оглашения результатов экзаменационных работ. Сейчас сроки проверки ОГЭ составляют 10 дней, а для объявления итогов ЕГЭ могут отводить до двух недель.

Ранее психолог объяснила, как детям и родителям успокоиться в период ЕГЭ.

 
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