В пустыне Узбекистана после аномальных ливней появилось огромное озеро

В пустыне Кызылкум на территории Узбекистана образовалось новое искусственное озеро площадью около 80 кв. км. Об этом сообщило местное издание Xorazmbugun со ссылкой на Экологическую партию республики.

Водоем сформировался к северу от поселка Газли в Пешкунском районе Бухарской области на ранее пустынной территории «Шурбулак». Причиной стали аномальные осадки, за последние полгода в три раза превысившие климатическую норму, а также реализация программ министерства водного хозяйства Узбекистана.

Специалисты прорыли небольшие каналы, по которым в новый водоем направляются грунтовые воды с окрестных территорий. Общая протяженность питающего озеро коллекторного канала составляет 126 км. Приток воды совпал с интенсивными дождями и привел к быстрому накоплению водных масс.

По своим масштабам новое озеро значительно превосходит площадь Бухары и сопоставимо с крупными гидрологическими объектами Узбекистана, включая Чарвакское водохранилище. Экологи обращают внимание, что появление водоема в пустынной зоне может иметь как положительные, так и потенциально рискованные последствия, включая изменения в экосистеме и водном балансе региона.

На территории Узбекистана расположено более 500 озер, некоторые расположены в горах, а остальные являются сезонными и пересыхают летом. Крупнейшим внутренним водоемом страны остается система Айдар-Арнасайских озер (Айдаркуль, Арнасай и Тузкан) общей площадью около 3,5–4 тысячи кв. км.

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