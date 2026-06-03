В ЮАР вспыхнули масштабные беспорядки из-за мигрантов

Массовые беспорядки, вызванные требованиями высылки нелегальных мигрантов, произошли на юго-западе ЮАР, в провинции Западный Кейп. Об этом сообщает местный новостной ресурс News 24.

В минувшие выходные сотни мигрантов были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессивных действий местных активистов, подозреваемых в ксенофобии. Полиция ЮАР подтвердила, что в городе Моссел-Бэй в результате столкновений двое граждан Мозамбика получили ранения, спасти их не удалось. Всего атакам подверглись около 800 мозамбикцев, из которых 300 решили вернуться на родину.

Эпицентрами недовольства стали не только Моссел-Бэй, но и города Оверберг, Кляйнмонд и Гансбай, все расположенные в Западном Кейпе. Агрессивно настроенные толпы осаждали районы, где проживают мигранты, в основном из Мозамбика и Малави, заставляя их спасаться бегством. Сообщается о множественных поджогах домов выходцев из других стран Африки. В настоящее время власти разместили несколько сотен мигрантов, лишившихся жилья, в спортивных залах и социальных центрах. Некоторые из них продолжают прятаться в горных районах, опасаясь возвращаться в города.

В этом году в различных регионах ЮАР и крупных городах прошли массовые демонстрации против мигрантов, организованные движениями, требующими их высылки. Активисты утверждают, что иностранцы вытесняют коренное население с рынка труда и незаконно пользуются социальными программами. Эти акции протеста часто сопровождаются столкновениями с полицией, ограблениями магазинов, принадлежащих иностранцам, и нарушениями общественного порядка.

В ЮАР в настоящее время проживает более 3 миллионов мигрантов из африканских стран, часть из которых находятся в стране без легального статуса.

Ранее в Оренбурге подростков осудили за нападения на мигрантов.