Психолог назвала пять признаков, по которым можно вычислить педофила

Существует пять тревожных сигналов, которые могут указывать на нездоровый интерес взрослого к детям. Об этом рассказала кандидат социальных наук и психолог-практик Анетта Орлова.

Специалист перечислила нездоровые признаки, которые могут указывать на педофилию, на фоне выхода спецпроекта Baza «Голубая орхидея». Он посвящен одной из крупнейших сетей по производству детской порнографии в России, которая действовала в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

По словам Орловой, один из главных сигналов — систематическое нарушение личных границ ребенка, а также попытки установить с ним особые доверительные отношения в обход родителей. Также она выделяет избыточный тактильный контакт, стремление стать лучшим другом ребенку и обсуждение тем, не соответствующих возрасту. Кроме того, одним из признаков является создание атмосферы секретности — взрослый внушает, что у них с малолетним должны быть какие-то тайны от родителей.

Также на нездоровый интерес к детям могут указывать неуместные вопросы о физиологии, демонстрация откровенных изображений и интерес к тому, когда малолетний вступит в подростковый возраст. Еще один повод для беспокойства — попытки взрослого представить алкоголь или наркотики как что-то безопасное.

Ранее в России нашли чаты, где родители продают интимные фото детей.