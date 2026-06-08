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Психолог назвала пять признаков, по которым можно вычислить педофила

Психолог Орлова назвала пять признаков, по которым можно вычислить педофила
Pixabay

Существует пять тревожных сигналов, которые могут указывать на нездоровый интерес взрослого к детям. Об этом рассказала кандидат социальных наук и психолог-практик Анетта Орлова.

Специалист перечислила нездоровые признаки, которые могут указывать на педофилию, на фоне выхода спецпроекта Baza «Голубая орхидея». Он посвящен одной из крупнейших сетей по производству детской порнографии в России, которая действовала в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

По словам Орловой, один из главных сигналов — систематическое нарушение личных границ ребенка, а также попытки установить с ним особые доверительные отношения в обход родителей. Также она выделяет избыточный тактильный контакт, стремление стать лучшим другом ребенку и обсуждение тем, не соответствующих возрасту. Кроме того, одним из признаков является создание атмосферы секретности — взрослый внушает, что у них с малолетним должны быть какие-то тайны от родителей.

Также на нездоровый интерес к детям могут указывать неуместные вопросы о физиологии, демонстрация откровенных изображений и интерес к тому, когда малолетний вступит в подростковый возраст. Еще один повод для беспокойства — попытки взрослого представить алкоголь или наркотики как что-то безопасное.

Ранее в России нашли чаты, где родители продают интимные фото детей.

 
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