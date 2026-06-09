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Общество

В Дагестане человек отравился в результате пожара на газопроводе

Минздрав Дагестана: один человек отравился при пожаре на газопроводе
Кадр из видео/Соцсети

Один человек отравился в результате пожара на газопроводе в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в минздраве республики.

«Пострадавших нет, один человек обратился к медикам. Хотел видео вблизи снять — надышался продуктами горения», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что у него легкое отравление без угрозы жизни. Очевидца ЧП отвезли в Кизилюртовскую ЦРБ под наблюдение медиков.

Вечером 9 июня на магистральном газопроводе в Дагестане произошли три взрыва. По данным МЧС России, диаметр взорвавшегося инженерного сооружения составляет 1200 мм. На место инцидента направили необходимые силы — всего от РСЧС привлекли 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники.

По уточненной информации, произошла разгерметизация трубы между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее несколько человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии.

 
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