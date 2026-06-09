Россиянин жестоко избил мужчину битой возле кафе и получил срок

Во Владимирской области вынесли приговор 42-летнему мужчине, который жестоко избил оппонента битой. Об этом сообщает пресс-служба Муромского городского суда.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Пьяный подсудимый повздорил с другим мужчиной у входа в ночное кафе — началась потасовка. Он нанес оппоненту удары кулаком по лицу, а затем схватил деревянную биту и дважды ударил противника по голове, от чего тот потерял сознание. Однако на этом агрессор не остановился и нанес пострадавшему еще один удар в живот. Впоследствии вред, причиненный его здоровью, оценили как тяжкий.

Во время суда мужчина не признал свою вину и заявил, что все его действия являлись самообороной. Однако суд счел доказательства обвинения убедительными, подсудимому назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Он также полностью возместил моральный вред потерпевшему.

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