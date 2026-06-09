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Общество

«Чудом удалось спасти»: мужчина жестоко избил 16-летнюю девушку в Ростовской области

В Волгодонске мужчина напал на школьницу и издевался над ней 15 минут подряд
DONDAY Волгодонск | Новости/VK

В Волгодонске Ростовской области неадекватный мужчина жестоко избил 16-летнюю девочку. Об этом стало известно Donday.

Инцидент произошел 6 июня на базе отдыха «Малинка», где одновременно проходили две свадьбы и праздник по случаю окончания первого класса, среди отдыхающих — около 25 детей с родителями.

Около 16:00 один из гостей свадьбы стал вести себя агрессивно. Сначала он подрался с женихом, администрация вывела дебошира за пределы базы. За забором мужчина ползал по земле, бросался камнями, кидался на машины и угрожал людям.

Когда женщины попытались успокоить его, мужчина начал бросаться на них. Дебошир перелез через забор и погнался за отдыхающим. 16-летняя девочка и мама спрятались за деревьями, но мужчина напал на несовершеннолетнюю и повалил ее на землю, а затем схватил за волосы и потащил вниз по склону.

Пятеро взрослых бросились на помощь, но не смогли справиться с нападавшим. Очевидцы обливали мужчину водой, уговаривали отпустить девочку, но он никого не слышал.

«Пытка длилась около 15 минут. Дочь чудом удалось спасти. Ее увели в полусознании», — говорит мать пострадавшей.

В итоге мужчину связали ремнями и скотчем, а затем передали росгвардейцам. Девочку доставили в БСМП. У нее диагностировали сотрясение мозга, ушибы затылочной области, коленных суставов, ссадины. В этом году она сдает экзамены, поэтому вынуждена лечиться дома. Ее родители подали на агрессора заявление и подготовили обращение по поводу отсутствия безопасности на базе. По их словам, администрация знала о детском празднике, но охраны не было.

Ранее в Краснодаре двое мужчин избили девушку на улице из-за замечания.

 
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