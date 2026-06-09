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Челябинец постирал мейн-куна в стиральной машине и выставил на мороз

В Челябинске будут судить мужчину, постиравшего мейн-куна в стиральной машине
Tatyana Soares/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске перед судом предстанет живодер, который постирал двухлетнего мейн-куна в стиральной машине и выставил на мороз. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел дома у обвиняемого. Все началось с того, что кот чем-то вызывал у мужчины неприязнь. После этого он поместил питомца в стиральную машину и включил ее. Затем, несмотря на мороз, запер мокрое животное на неотапливаемом балконе.

Вернувшаяся домой жена живодера обнаружила мейн-куна в критическом состоянии и немедленно отвезла его в ветклинику. Врачи диагностировали множественные ушибы внутренних органов и болевой шок. Спасти кота не удалось.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ направлено в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Дагестане впервые осудили живодера, открывшего стрельбу по собаке на улице.

 
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