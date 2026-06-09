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Общество

В Петербурге эвакуируют торговые центры компании Fort Group

В Петербурге эвакуируют торговые центры Fort Group после угрозы минирования
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудников и посетителей торговых центров (ТЦ) Fort Group, расположенных в Санкт-Петербурге, эвакуируют из-за угрозы минирования. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По его информации, работники ТЦ получили на электронную почту письма с соответствующими угрозами.

В Санкт-Петербурге Fort Group владеет 10-ю торгово-развлекательными центрами («Европолис», «Сити Молл», «Лондон Молл», «Родео Драйв», «Южный Полюс», «Академ-Парк», «Порт Находка», «Французский бульвар», «5 Озёр» и «Фиолент»). Общая площадь объектов сети превышает 500 тыс. кв. м.

9 июня руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала, что в городе эвакуировали Смольнинский, Московский, Петроградский и Кронштадтский районные суды. По ее словам, решения были приняты в связи с поступлением анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве. Суды приостановили работу, а их персонал и посетителей вывели на улицу.

Ранее в Башкирии подросток заявил о минировании школы из-за внезапной контрольной.

 
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