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Общество

Россиянин забил знакомого во дворе собственного дома

Под Калининградом мужчину забили во дворе жилого дома

Под Калининградом 49-летнего мужчину заподозрили в том, что он забил 52-летнего знакомого. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 7 июня на улице Строительной в Гурьевске. Предварительно, пьяный хозяин дома хозяин дома поссорился со своим знакомым. Конфликт перерос в потасовку, и мужчина жестоко избил гостя. Пострадавший не выжил.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу до 7 августа. В данный момент идет допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

До этого мужчина жестоко избил 16-летнюю девушку в Ростовской области. Он напал на несовершеннолетнюю и повалил ее на землю, а затем схватил за волосы и потащил вниз по склону.

Ранее оренбуржец избил экс-сожительниц за то, что они сдружились после расставания с ним.

 
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