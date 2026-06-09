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Общество

Оренбуржец избил экс-сожительниц за то, что они сдружились после расставания с ним

В Оренбурге мужчина напал на экс-сожительниц и избил их
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Житель Оренбурга стал фигурантом судебных разбирательств после конфликта сразу с двумя бывшими возлюбленными. Об этом сообщает судебный участок №4 мирового судьи Дзержинского района города.

Мужчина сожительствовал с женщинами в разное время, но с обеими расстался. В день инцидента он пришел к одной из экс-партнерш и заметил у нее в гостях вторую. Про себя он отметил, что женщины хорошо подружились, поэтому могут действовать против него.

В результате оренбуржец нанес около десяти ударов одной из пострадавших по туловищу.

«Другую оттолкнул в грудь, схватил за ноги и протащил по полу», – сообщается в публикации.

В отношении агрессора возбудили два дела по статье о нанесении побоев. Всего его обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Постановление суда пока что не вступило в силу.

До этого в Татарстане мужчина зверски избил возлюбленную. Прямо на улице он стал наносить удары и прыгать на ее лице, когда та потеряла сознание. Его задержали.

Ранее москвич спалил иномарку возлюбленной и попал на камеру.

 
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