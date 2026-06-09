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Общество

Два генерала Росгвардии предстанут перед военным судом

«Ъ»: генералы Росгвардии Стригунов и Панов обвиняются в получении взяток
Shutterstock

Перед военным судом в Москве предстанут два генерала Росгвардии — бывший первый замглавы ведомства, генерал-полковник Виктор Стригунов и экс-начальник тыла, генерал-лейтенант Владимир Панов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Уголовное дело было инициировано главнокомандующим Росгвардией Виктором Золотовым. Подсудимым вменяется в вину ряд преступлений, совершенных более десяти лет назад. Среди них есть и взятки, которые фигуранты, по версии обвинения, получали от бизнесменов при выполнении госконтрактов.

На данный момент Виктору Стригунову и Владимиру Панову 67 и 72 года соответственно. Каждому из них инкриминируются три эпизода получения взяток в особо крупном размере, посредничество в взяточничестве и превышение должностных полномочий. За все это подсудимые могут получить более 10 лет лишения свободы.

Судить генералов будет Андрей Толкаченко, «известному целым рядом довольно суровых решений», отмечается в публикации.

До этого бывший начальник департамента Росгвардии Константин Рябых был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 34 млн рублей за взятку по госконтракту на поставку БПЛА и комплекса борьбы с ними.

Ранее генерал-майора Кувшинова лишили звания и отправили в колонию за коррупцию.

 
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