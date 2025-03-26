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Российскому школьнику, который очень не хотел писать контрольную, грозит реальный срок

В Башкирии подросток заявил о минировании школы из-за внезапной контрольной
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Global Look Press

В Башкирии подросток «заминировал» свою школу из-за контрольной. Об этом сообщили в УМВД республики.

Инцидент произошел в одном из образовательных учреждений города Стерлитамака. Учащийся средней школы пришел на урок и узнал, что учитель собирается дать классу контрольную работу.

Пока педагог собирала гаджеты, 15-летний школьник успел позвонить по номеру 112 со смартфона друга и заявить о заложенной в школе бомбе.

На место сразу приехали полицейские с собаками, но ничего подозрительного не обнаружили. Зато быстро установили подозреваемого, он признал вину и раскаялся. Возбуждено дело по статье о ложном сообщении об акте терроризма, теперь несовершеннолетнему грозит до 10 лет колонии.

Ранее в Петербурге мальчик сообщил о минировании более 700 школ по просьбе нового друга.

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