Финэксперт рассказала о формировании гибридной модели расчетов в России

Эксперт Волкова: россияне держат больше наличных, но массово к ним не вернутся

Россияне стали чаще держать при себе наличные, однако массового возвращения к ним ждать не стоит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

«Люди начинают больше «держать в руках» деньги, когда усиливается ощущение неопределенности и растет количество ситуаций, которые воспринимаются как непрозрачные или непредсказуемые. Например, блокировки переводов, дополнительные запросы банков по происхождению средств, усиление комплаенс-контроля. Но здесь важно понимать, что текущая ситуация — это не разворот системы обратно в «наличную экономику». Это скорее реактивное поведение населения на ситуацию в платежной инфраструктуре», — объяснила она.

Почему растет спрос на наличные? По словам финэксперта, сегодня мы видим сразу несколько факторов.

Усиливается банковский контроль за переводами. Люди все чаще сталкиваются с ситуациями, когда обычные бытовые операции — переводы между физлицами, расчеты за услуги — требуют пояснений. Это создает ощущение избыточной проверки и снижает доверие к «легкости» безналичных расчетов.

Работает эффект «сарафанного страха». Даже единичные истории о блокировках мгновенно масштабируются в социальных сетях и формируют поведенческую модель: «лучше снять и держать наличными».

«Мы действительно видим элементы, похожие на то, что происходило в Белоруссии: часть населения начинает переходить на наличные расчеты в бытовых услугах. Там это стало следствием жесткой регуляторики и ограничений, и люди адаптировались самым простым способом — наличные перестают «следить», — заявила Волкова.

Но будет ли массовый возврат к наличным? Эксперт считает, что, скорее всего, нет.

«Потому что современная финансовая инфраструктура устроена так, что безналичный оборот — это не только удобство, но и система выгод: кэшбэк, бонусы, программы лояльности, автоматизация платежей, прозрачная история расходов. Эти преимущества сложно «отменить» наличными. Кроме того, бизнес уже глубоко встроен в безналичную модель: эквайринг, онлайн-кассы, цифровые сервисы учета. Полный возврат в наличные означал бы рост издержек для всех участников рынка», — заявила эксперт.

Поэтому текущую ситуацию Волкова описала ситуацию не как «возврат к наличным», а как формирование гибридной модели поведения: базовые расходы остаются безналичными, часть населения держит «резерв наличных» как психологическую подушку, отдельные сегменты услуг могут частично уходить в кэш-расчеты. Это скорее стратегия снижения личных рисков, чем системный разворот экономики.

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