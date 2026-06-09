Врач раскрыла неожиданную опасность чашки кофе натощак

Даже одна чашка кофе натощак может стать катализатором для развития панкреатита. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, специалист по пищевому поведению клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Марина Студеникина.

По словам врача, риск развития панкреатита во многом зависит от исходного состояния поджелудочной железы, образа жизни, количества потребляемого сахара и алкоголя. Привычный нам кофе, даже без сахара или сиропа, не менее вреден.

«Привычная утренняя чашка кофе, выпитая натощак, запускает в организме множество реакций, в том числе и стимуляцию желчеотделения. Для людей с холециститом, желчекаменной болезнью, дискинезией желчевыводящих путей или спазмом сфинктера Одди, это может спровоцировать рефлюкс панкреатического секрета. Это означает, что пищеварительные ферменты, вместо того чтобы направляться в кишечник для переваривания пищи, забрасываются обратно в протоки поджелудочной железы. Такой заброс рано или поздно приводит к повреждению поджелудочной железы, воспалению и, в итоге, может стать причиной развития хронического панкреатита», — объяснила она.

При хроническом панкреатите у пациента наблюдается ферментопатия — нарушение выработки ферментов в организме. Ферменты — это белки, которые действуют как катализаторы, ускоряющие процесс расщепления пищи. Их недостаток приводит к вздутию живота, метеоризму, боли в животе, диарее или запору, потере веса.

Одним из опасных осложнений хронического панкреатита является инсулинозависимый сахарный диабет 2-го типа. Этот тип диабета часто проявляется в довольно пожилом возрасте, когда организм истощен многолетними нагрузками. Поджелудочная железа, постоянно работавшая на пределе возможностей, в итоге достигает точки «срыва адаптации» и больше не может производить достаточное количество гормона для утилизации глюкозы.

«Предрасположенность к нарушениям работы поджелудочной может быть и генетической, но именно образ жизни часто становится «последней каплей». Когда глюкоза не попадает в клетки, организм испытывает энергетический голод. А сама глюкоза, находясь в избытке в крови (выше нормы 6,0 ммоль/л), начинает разрушать стенки сосудов. Самые частые осложнения сахарного диабета связаны именно с нарушением кровоснабжения головного мозга, сердца, почек, глаз, нижних конечностей», — указывает врач.

В качестве примера врач рассказала историю из практики о влиянии кофе на работу поджелудочной железы.

«Пациентка столкнулась с трудностями в снижении веса. Оказалось, что через 3–4 часа после завтрака она выпивала чашку черного кофе. В этот момент глюкометр показывал резкий скачок глюкозы, как будто она съела фрукт или шоколадку. Этот уровень оставался высоким аномально долго — 2-3 часа. Стоило девушке убрать кофе и заменить его на цикорий, как скачки глюкозы прекратились», — рассказала врач.

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