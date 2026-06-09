В Госдуме предложили гасить часть кредита на образование за красный диплом

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили компенсировать за счет бюджета 25% основного долга по образовательному кредиту студентам, окончившим обучение с отличием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение парламентариев на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

По мнению авторов инициативы, такая мера станет дополнительным стимулом для студентов, обучающихся на платной основе с использованием образовательных кредитов, добиваться высоких академических результатов.

Парламентарии отмечают, что действующая система государственной поддержки образовательного кредитования в первую очередь направлена на снижение финансовой нагрузки на учащихся. Однако она не предусматривает механизмов поощрения тех, кто демонстрирует высокую успеваемость и получает диплом с отличием.

Авторы инициативы считают, что частичное погашение кредита за счет государства позволит связать меры поддержки с качеством обучения, повысить мотивацию студентов к успешному завершению образовательных программ и облегчить финансовую нагрузку на молодых специалистов в начале профессиональной карьеры.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил российским вузам отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам итоговой аттестации. По его словам, сейчас дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели при помощи нейросетей проверяют итоговые работы студентов.

Ранее в России предложили ввести обязательные скидки для части студентов.