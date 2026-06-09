В России предложили отказаться от дипломных и курсовых работ в вузах

В ОП предложили отказаться от дипломных работ в вузах из-за использования ИИ

Российским вузам стоит отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам итоговой аттестации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его словам, сейчас дипломную работу пишет искусственный интеллект (ИИ), а некоторые преподаватели при помощи нейросетей проверяют итоговые работы студентов.

«Я считаю, что, наверное, надо отменять дипломные и курсовые работы, переходить на онлайн-тесты, на совместные проекты,» — отметил Гриб.

Эксперт полагает, что более перспективным форматом может стать защита реальных проектов, в том числе в формате стартапов, а также усиление устной формы экзаменов и тестирования, на котором сложнее «списать».

Гриб также предложил рассмотреть в качестве варианта введения минимального итогового экзамена по принципу ЕГЭ для выпускников бакалавриата, который фиксировал бы базовый уровень знаний.

Подобную мысль ранее высказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его мнению, развитие ИИ может привести к отказу от письменных дипломных работ в их классическом понимании и возвращению к устным экзаменам. Министр отметил, что никакая нейросеть не сможет полностью подготовить человека к вопросам преподавателя, поскольку реальные знания и уровень подготовки все равно становятся очевидны во время общения.

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