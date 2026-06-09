Лагерь под Красноярском закрыли на карантин после жалоб детей на самочувствие

Лагерь «Сокол» в Ачинске закрыли на карантин после отравления 16 детей

Оздоровительный лагерь «Сокол» в Ачинске Красноярского края закрыли на карантин после того, как 16 детей обратились за медицинской помощью признаками отравления. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Как уточнили в надзорном ведомстве, один ребенок был госпитализирован с диагнозом «кишечная инфекция». Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Остальные заболевшие проходят амбулаторное лечение. По факту массового заболевания воспитанников прокуратура организовала проверку.

Для предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, введен карантин сроком на семь дней. Под наблюдение родителей переданы 87 воспитанников лагеря.

В учреждении проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и регулярное проветривание. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и проверяет соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в лагере.

До этого в республике Башкортостан в селе Учалинского района ввели карантин из-за очага бешенства в детском саду. На территории села запрещен ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству, ведется вакцинация.

Ранее в новгородской деревне ввели карантин из-за бешеной домашней кошки.