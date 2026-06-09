Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Лагерь под Красноярском закрыли на карантин после жалоб детей на самочувствие

Лагерь «Сокол» в Ачинске закрыли на карантин после отравления 16 детей
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Оздоровительный лагерь «Сокол» в Ачинске Красноярского края закрыли на карантин после того, как 16 детей обратились за медицинской помощью признаками отравления. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Как уточнили в надзорном ведомстве, один ребенок был госпитализирован с диагнозом «кишечная инфекция». Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Остальные заболевшие проходят амбулаторное лечение. По факту массового заболевания воспитанников прокуратура организовала проверку.

Для предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, введен карантин сроком на семь дней. Под наблюдение родителей переданы 87 воспитанников лагеря.

В учреждении проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и регулярное проветривание. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и проверяет соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в лагере.

До этого в республике Башкортостан в селе Учалинского района ввели карантин из-за очага бешенства в детском саду. На территории села запрещен ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству, ведется вакцинация.

Ранее в новгородской деревне ввели карантин из-за бешеной домашней кошки.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!