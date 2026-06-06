Гадалка обманула жену участника СВО и отделалась условным сроком

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 23-летней гадалке, обманувшей жену участника СВО. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.

В конце 2025 года пострадавшая обратилась за помощью к девушке, оказывающей эзотерические услуги. Она хотела узнать судьбу мужа, который пропал без вести в зоне СВО, и за неделю перевела ей 75 тыс. рублей.

Гадалка соглала, заявив, что мужчина жив, но ранен, а также пообещала поставить «защиту» на мужа, направить молитву, сделать «откуп бойца», провести обряды по защите семьи и «разблокировке книги гаданий».

В итоге клиентка заподозрила обман и попросила вернуть деньги, но мошенница настаивала на дополнительных переводах для завершения обряда. Тогда жертва обратилась в полицию.

Гадалка все же вернула деньги, но была признана виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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