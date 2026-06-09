Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Калининградской области запустят «Карту калининградца»

Губернатор Беспрозванных рассказал о планах по выпуску «Карты калининградца»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил в разговоре с РИА Новости, что в 2026 году начнется поэтапный запуск «Карты калининградца».

По словам главы региона, запуск первой части продукта планируется летом. Он уточнил, что карта будет развиваться по отраслям и этапам.

«Карта калининградца» — единый сервис, который должен объединить скидки, различные транспортные, образовательные и социальные услуги для жителей региона.

Беспрозванных отметил, что подобного цифрового сервиса в регионе раньше не было. Новая карта будет работать по образцу московской «Тройки», и при ее разработке Калининградская область сотрудничает со столицей. Главной целью сервиса является снижение стоимости различных услуг именно для жителей региона.

В мае сенатор РФ Игорь Мурог рассказал «Газете.Ru», что в 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот.

Ранее Банк России предложил направлять все государственные льготы на карту «Мир».

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!