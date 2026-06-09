В Калининградской области запустят «Карту калининградца»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил в разговоре с РИА Новости, что в 2026 году начнется поэтапный запуск «Карты калининградца».

По словам главы региона, запуск первой части продукта планируется летом. Он уточнил, что карта будет развиваться по отраслям и этапам.

«Карта калининградца» — единый сервис, который должен объединить скидки, различные транспортные, образовательные и социальные услуги для жителей региона.

Беспрозванных отметил, что подобного цифрового сервиса в регионе раньше не было. Новая карта будет работать по образцу московской «Тройки», и при ее разработке Калининградская область сотрудничает со столицей. Главной целью сервиса является снижение стоимости различных услуг именно для жителей региона.

В мае сенатор РФ Игорь Мурог рассказал «Газете.Ru», что в 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот.

Ранее Банк России предложил направлять все государственные льготы на карту «Мир».