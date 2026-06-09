В Петербурге учителя подали иск к матери проблемного ученика и остались ни с чем

В Санкт-Петербурге педагоги школы-интерната для детей с ОВЗ подал иск против матери третьеклассника, требуя обязать ее заставить сына соблюдать устав школы и компенсировать моральный вред. Об этом в своем Telegram-канале рассказала Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы городских судов.

Отличавшегося девиантным поведением школьника Петю (имя изменено — прим. ред.) даже отправляли в полицию за ненормативную лексику и порчу школьного имущества — во время неконтролируемой агрессии мальчик сломал лампу над доской.

Педагог с 40-летним стажем просил 1 млн рублей компенсации за стыд и боль от нецензурной брани в присутствии учеников. Другие учителя требовали 300 тыс. и 100 тыс. по аналогичным причинам.

Но суд отказал педагогам в иске, отметив, что школьник принимает необходимые лекарственные препараты, а его мать не замечена в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, поэтому не может быть привлечена к ответственности в установленном порядке.

В итоге судья рекомендовал истцам обратиться с требованиями к образовательному учреждению, то есть к своему работодателю.

Ранее учитель из Подмосквья получила компенсацию за оскорбительное фото, созданное школьниками.