Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина перепутал укус змеи с кошачьей царапиной и чудом выжил

В Малайзии мужчина не заметил, как его укусила ядовитая змея
Pixabay

В Малайзии мужчина чудом выжил после того, как не заметил укуса ядовитой змеи. Об этом пишет Mothership.

Малазиец приехал в гости к другу, чтобы забрать свои вещи. Он рылся в обувной полке, когда почувствовал резкую боль в тыльной стороне ладони. Выдернув руку, он увидел на коже чуть заметный красноватый след.

Мужчина решил, что его оцарапала кошка приятеля, собрал вещи и поехал домой на мотоцикле. По дороге он почувствовал себя плохо, стало трудно глотать, рука сильно распухла и болела. Жена пострадавшего отвезла его в частную клинику, но там врачи не смогли помочь. К моменту, когда мужчину доставили в государственную больницу, кисть руки начала чернеть. Врачам удалось стабилизировать состояние малазийца, он находится под наблюдением медиков.

До этого в Индии семья 12 часов держала ребенка в Ганге в качестве лечения от укуса змеи. Лишь после того, как он потерял сознание, семья доставила его в медицинское учреждение, однако спасти ребенка уже не удалось.

Ранее в Котласе пятилетний мальчик попал в реанимацию после укуса гадюки.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!