Мужчина перепутал укус змеи с кошачьей царапиной и чудом выжил

В Малайзии мужчина не заметил, как его укусила ядовитая змея

В Малайзии мужчина чудом выжил после того, как не заметил укуса ядовитой змеи. Об этом пишет Mothership.

Малазиец приехал в гости к другу, чтобы забрать свои вещи. Он рылся в обувной полке, когда почувствовал резкую боль в тыльной стороне ладони. Выдернув руку, он увидел на коже чуть заметный красноватый след.

Мужчина решил, что его оцарапала кошка приятеля, собрал вещи и поехал домой на мотоцикле. По дороге он почувствовал себя плохо, стало трудно глотать, рука сильно распухла и болела. Жена пострадавшего отвезла его в частную клинику, но там врачи не смогли помочь. К моменту, когда мужчину доставили в государственную больницу, кисть руки начала чернеть. Врачам удалось стабилизировать состояние малазийца, он находится под наблюдением медиков.

До этого в Индии семья 12 часов держала ребенка в Ганге в качестве лечения от укуса змеи. Лишь после того, как он потерял сознание, семья доставила его в медицинское учреждение, однако спасти ребенка уже не удалось.

Ранее в Котласе пятилетний мальчик попал в реанимацию после укуса гадюки.