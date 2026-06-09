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Общество

Женщина утопила малолетнего сына и покончила с собой на Кубани

На Кубани женщина утопила малолетнего сына и покончила с собой
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На Кубани обнаружили тела женщины и ее малолетнего сына. Об этом со ссылкой на службу 112 сообщает Telegram-канал «Жесть Краснодара и Края».

Инцидент произошел 7 июня на реке Ея. Мать убила собственного малолетнего сына, а затем свела счеты с жизнью. О случившемся сообщили в экстренные службы. Женщину и ребенка искали всю ночь и обнаружили к утру 8 июня.

Женщина утопила мальчика, передает Telegram-канал «Новости Краснодара и края». Интернет-портал «Кубань 24» уточняет, что все случилось на улице Калинина в станице Новопокровской. Сотрудники полиции провели проверку, материалы передали в СУ СК России по Краснодарскому краю.

До этого женщина боялась за будущее дочери с инвалидностью и утопила ее. Она засунула голову дочери в ящик с одеждой, наполненный водой.

Ранее россиянин убил подругу, привязал к ее телу бетонный блок и утопил в реке.

 
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