Директора российского детсада обвинили в гибели ребенка

Директора частного детсада из Махачкалы будут судить за оказание некачественных услуг, приведшее к смерти. Как сообщает СК России по республике, она

По версии следствия, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность по присмотру, уходу и содержанию детей в частном дошкольном учреждении с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.

В октябре 2025 года она приняла в учреждение малолетнего ребенка без необходимых медицинских документов и обязательного первичного медицинского осмотра.

Когда у девочки ухудшилось самочувствие, она своевременно не оказала ей медицинскую помощь и не обратилась к медикам, несмотря на признаки заболевания, требующие вмешательства. Позже ребенка госпитализировали, но несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась.

В отношении директора учреждения возбудили дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). В ближайшее время женщина предстанет перед судом.

Ранее в Петербурге вынесли приговор паре, чей ребенок умер после лечения народными средствами.