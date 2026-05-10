Невролог объяснила, помогает ли цифровой детокс на самом деле

У многих телефон незаметно превращается в постоянный фон жизни, отвлекает, не дает выдохнуть и тянет к себе даже, когда человек сам уже устал от этого. В таких случаях цифровой детокс может оказаться вполне полезной мерой, рассказала «Газете.Ru» невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

Временный отказ от смартфона, соцсетей, ленты новостей действительно способен облегчить состояние, если гаджет занял слишком много места в повседневности, убеждена врач. Речь идет о ситуациях, когда телефон мешает спать, дробит внимание, создает ощущение спешки и перегружает голову.

«Цифровой детокс — это не миф, он правда может помочь человеку. Но важно понимать, что это не лечение психики за несколько дней, а способ уменьшить нагрузку на нервную систему», — объяснила Бутенко.

Главная проблема, по ее словам, в том, что телефон постоянно держит мозг в напряжении. Уведомления, сообщения, новости, короткие видео, бесконечная привычка что-то проверять — это заставляет внимание все время перескакивать с одного на другое. В итоге нервная система живет в режиме постоянной боевой готовности, а человеку все труднее долго удерживать мысль, спокойно работать или просто отдыхать без тревоги, что-то упустить из поля зрения.

Когда таких раздражителей становится меньше, мозгу становится проще. Он перестает бесконечно переключаться, поэтому человеку легче сосредоточиться днем и быстрее перейти ко сну вечером. Бутенко отметила, что утомляет не только активное использование смартфона, но и сама его близость. «Даже если телефон просто лежит рядом, читать, работать и удерживать внимание на одной задаче человеку уже сложнее», — сказала она.

При этом в первые дни без привычного потока стимулов многим, наоборот, становится некомфортно. Появляются скука, тревога, ощущение пустоты, рука сама тянется к экрану. Однако, отметила невролог, это говорит о том, что мозг не может без телефона, а о сформировавшейся привычке к постоянной внешней стимуляции. Человек привыкает быстро получать новую информацию, эмоции и легкий дофамин. Когда этот поток резко обрывается, нервная система сначала реагирует беспокойством.

Но позже состояние у многих выравнивается, продолжила эксперт. Уходит внутренняя суета, снижается тревожность, возвращается способность дольше держать внимание на одном деле. Особенно заметно влияние телефона на сон: чем больше человек сидит в смартфоне вечером, тем позже засыпает и тем хуже спит.

Причина не только в самом синем свете экрана. Да, он может мешать выработке мелатонина, но этим дело не ограничивается, предупредила Бутенко. Куда сильнее сон сбивают сами привычки, например, переписки перед сном, тревожные новости, короткие ролики, эмоциональные обсуждения. «На мозг влияет не только цвет экрана, но и тот контент, который человек смотрит, и общее время, которое он проводит со смартфоном», — подчеркнула собеседница издания.

При этом врач уточнила, что один лишь цифровой детокс не решит все проблемы. Если у человека уже есть тревожное расстройство, бессонница или депрессия, отказом от телефона ситуацию не исправить. Но если человек замечает, что из-за смартфона стал раздражительным, тревожным и рассеянным, ограничение экранного времени может дать вполне ощутимый эффект.

