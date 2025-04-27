Назван главный симптом холеры

Главным симптомом холеры является диарейный синдром, озноба и боли в животе обычно нет. Об этом РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова.

Эпидемиолог объяснила, что холера распространяется в как правило через загрязненные руки и предметы обихода.

«Индия относится к эндемичным по холере регионам. В связи с этим, путешественникам настоятельно рекомендуется употреблять только фильтрованную воду. Несмотря на это, гарантий полной защиты от заражения холерой нет», — сказала Зыкова.

Однако следует избегать употребления блюд из кафе сомнительного уровня, подчеркнула доктор.

24 апреля сообщалось, что случай холеры выявлен в Московской области у туриста, который вернулся из Индии.

После этого холеру выявили у путешественника из Воронежской области. Он прилетел тем же рейсом. Всех, с кем он контактировал, также контролируют сотрудники Роспотребнадзора. Там отметили, что уже организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. Ни у кого из контактных симптомов холеры нет.

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