Новый сезон проекта «Чистая Арктика» стартовал из столицы Северного флота
АНО «Чистая Арктика»

В Мурманской области официально стартовал шестой сезон общественного экологического проекта «Чистая Арктика», сообщили организаторы.

Работы начались с благоустройства ЗАТО Североморск — столицы Северного флота ВМФ России. В регион приехали волонтеры из Москвы, Московской, Калужской, Липецкой, Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Беларусь. Всего в акции приняли участие более 200 человек, в том числе жены защитников Отечества и их семьи и авиационный класс Нахимовского училища.

Старт началу уборок дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что Арктика – это очень важная территория для всего мира, и Россия по праву была, есть и будет ее лидером.

Всего в ходе сезона «Чистой Арктики» в Мурманской области планируется убрать более 400 тонн мусора.

Совместно с правительством региона будет проведено более 40 мероприятий по очистке территорий, в том числе ликвидации несанкционированных свалок в 13 муниципальных образованиях региона. Ожидается, что в уборках примут участие более 1300 человек.

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года.

 
